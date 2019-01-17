【華冠投顧】台積電去年每股賺13.54元!台股後續如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、2442 新美齊、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

驚驚漲

台北股市早盤小漲 + 9 點開出，台積電轉強的帶動下，加權指數再度創『破底翻』新高；可惜台積電法說前夕，市場短多下車，終場指數小漲 + 25 點作收，收在 9789 點，成交量 910 億。

台股『短多下車』，指數小創新高。昨天我們已經說了… 結算過後，『元月行情』可望過站不停，把握封關前大賺紅包的機會!! 今天在台積電法說前夕，中、小型個股明顯賣壓加重；這樣的情況在『元月行情』已經上演多次。顯然目前短衝客依舊相當積極，因此每每有重大消息面變數，就會見到籌碼殺出；等到消息面沒事後，短衝客又開始殺入。愈是這樣的籌碼結構，愈顯示『元月行情』持續『溫水老青蛙』；籌碼呈現行進間換手… 盤勢也就是『驚驚漲』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2338 光罩、3346 麗清、3114 好德、3313 斐成、6180 橘子、1527 鑽全… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6533 晶心科、5457 宣德、6176 瑞儀、2345 智邦、4915 致伸、6426 統新… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。