【華冠投顧】台股量縮創今年新高!OTC指數跌0.42%!

美股續漲，台股台積電 (2330) 帶領下，加權指數衝到 9826 再創今年新高點，終場上漲 25 點，9789 點作收，成交量 910 億元，價漲量縮。

盤面焦點: 台積電 (2330) 今日下午將開法說會，股價先上漲 3 元，來到 220.5 元，等領可成 (2474)，中租 KY(5871)，上海商(5876)，華碩(2357) 等權值股上漲，使大盤指數再創今年新高，不過 OTC 指數卻下跌 0.42%，很多中小型股盤中衝高後壓回貨漲多後重挫，包括日馳(1526)，早盤衝高到 37.45 大漲 7.9%，尾盤則翻黑下跌 1.72%，收 34.1 元，震福 9.94%，另瑞儀(6176)，智邦(2345)，宣德(5457) 則漲多拉回，分別重挫逾 7%， 6%，9%，致伸 (4915)，台燿(6274) 也下挫逾半根停板，而晶心科 (6533) 更是漲多後重挫的代表，今日以跌停板 95.9 元作收。今日強勢個股: 位速 (3508)，光罩(2338)，括凱(4536)，愛普(6531) 及泰茂 (2230) 等

台股今日量縮創高，接下來很容易再震盪整理，現在距離農曆年封關日僅剩 9 個交易日，賺紅包過好年，必須格外謹慎，建議: 大漲衝高後的個股，千萬別亂追，待盤勢整理後，鎖定當下主流股逢低進場操作為宜。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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