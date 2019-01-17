【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 25.34 點 (+0.26%) 收 9789 點。

櫃買指數下跌 0.54 點 (-0.43%) 收 125.98 點。

昨天關鍵 k 團隊認為今天盤勢應會開始拉回, 結果今天一些中小型類股就一根長黑下來。

投資朋友可能會問, 為何我們會這樣預測? 第一，從盤勢的結構, 大型股如台積電現在利空大於利多, 中小型肯定是法人尤其是基金的布局重點。從年後第一波的 5G 相關類股一路輪動到連阿沙布魯爛到不行的太陽能都開始反彈了, 這樣的結構就不正常的, 該彈都彈了, 勢必要進行拉回整理。

當強勢類股不續漲, 弱勢類股跟上來創高, 就是要先退場的時候了!! 這波 5G 散熱的雙鴻 / 5G 的智邦 / 智易一開盤就軟了, 其實往往就是告訴你要進行休息了!

另外大盤技術面, 季線扣抵已經走平, 現在就是欠東風, 那個東風就是量能。有量才有價, 不像股價在高點，只要沒人買, 成交量萎縮, 股價就掉下來。底部推升一定是要有量的, 你把它想成火箭升空, 沒有推力, 那馬上就墜地了。現在日均量沒有 1100 億元, 你是要它怎麼漲? 現在才 1 月中就把市場想像空間漲完了, 那後面怎麼辦? 細水才能長流!

今天台股的老大 - 台積電的法說, 是市場關注的焦點, 大家可以做點功課觀察一下台積電釋出的訊息, 外資養這麼多經理人研究員緊盯台積電，就是它既然是 APPLE 主要供應鏈, 也是 網通 / AI 等產業代工的主將, 主將都打噴嚏流鼻水了, 那肯定盤勢走不遠, 就是副將小前鋒出來打架的時候了。我們先前已經預估今年上半年半導體不好過, 我們就是買下不買上, 買小不買大, 建議可以等盤勢拉回, 仍鎖定 5G / 汽車電子 / AI 等主要攻擊主軸, 在重新布局一次。很多高手最喜歡這種震盪盤了, 可以找好股票來回很多次。

順道一提, 記得順便看一下國際資金流, 很多朋友作股票單純只看線型., 不是說光看線型不好，但線型是可以做出來的, 重要是確認產業面往上, 資金流也往上, 這樣投資就容易賺錢了, 如果大方向都沒看對, 就像要北上卻坐上南下的車子, 哪你肯定到不了目的地的 (賺錢)。

次產業平均漲幅 遊戲股 1.31% 護膚美容 1.30% 國際運動鞋類 0.95% 電競+繪圖卡 0.91% 水泥建材 0.57% TSMC供應鏈 0.52% 隱形眼鏡 0.48%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。