【日盛投顧】守穩季線則仍有機會續創反彈高

◆盤勢分析

1. 週四台股開平高拉高後震盪，最高點 9,826 點創反彈波段高但尚未收復 9,900 點、半年線（10, 點）及年線（10, 點），最低點 9,759 點守穩 5 日線（9,765 點）、季線（9,741 點）、10 日線（9,682 點）及月線（9,644 點），終場指數上漲 25.34 點，漲幅 0.26%，收在 9,789.15 點，成交金額為 910.46 億元，大於 5 日均量（911 億元）及 20 日均量（867 億元）。三大法人合計買超 13.89 億元：外資買超 11.83 億元、投信賣超 2.34 億元、自營商買超 4.40 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線附近，壓力為 9,900 點至 10,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（89）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.43%，收在 125.98 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、5G、生技、車用及原物料等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

IC 設計、工業 4.0、蘋概、光學、被動元件、PCB、太陽能、LED、生技輪動

1.IC 設計：個股各具題材性，可留意 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、3035 智原、2458 義隆電、6435 大中、3527 聚積、4968 立積、3661 世芯 - KY、3443 創意、4919 新唐、5274 信驊等。

2. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

3. 蘋概：資金輪動，2474 可成、6153 嘉聯益等週四反彈。

4. 光學：鏡頭應用日廣，3019 亞光、3406 玉晶光、6209 今國光、3504 揚明光、4976 佳凌週四轉強。

5. 被動元件：跌深反彈，2327 國巨、3026 禾伸堂、2492 華新科週四為族群指標。

6.PCB：ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2368 金像電拚轉虧為盈，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

7. 太陽能：中國需求趨緩下，產業狀況仍不理想，但資金輪動下，6244 茂迪、3691 碩禾、2406 國碩、3519 綠能、4934 太極週四走勢整齊。

8.LED：三安光電財報出包，2448 晶電、5281 大峽谷 - KY 趁勢反彈。

9. 行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

10. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

11. 內需：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外，食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

12. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。