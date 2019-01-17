群益證加入ETN發行之列 盼2月底完成申請

去年中金管會開放符合一定條件的證券商可發行 ETN(指數投資證券)，淨值百億元券商摩拳擦掌送件申請，繼元大證、富邦證之後，群益證 (6005) 申請「富時中國 A50 綠色除碳報酬指數」ETN 發行，預計於 2 月底前完成相關書件申報，成為台灣首批發行上櫃 ETN 券商之一。群益證指出，「富時中國 A50 綠色除碳報酬指數」係由富時公司 (FTSE) 以中國 A50 指數為連接標的，剔除其中高碳排產業並以再生能源及綠色營收占比較高的公司取代之，藉此提供國內外機構法人或投資人另類選擇，搭上全世界所提倡的 ESG(環境 - Environmental、社會 - Social 和治理 - Governance)投資策略及環境永續概念潮流。



2017 年 6 月該指數發布日起，到去年底最近期審查日為止，成分股每季審查變動未超過 3 檔，替換率穩定介於 4～6%，提供投資人在市場觀測及行情判斷穩定的基礎。



證券商所發行 ETN 將於 4 月 29 日上線，屆時投資人可於初級市場向群益證券申購該檔 ETN，滿足機構法人或大額需求者建立基本投資部位，亦可於次級市場進行公開交易，群益證也將為該檔 ETN 提供盤中相對應的流動性掛單，解決流動性不足的疑慮。