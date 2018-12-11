群益證定位2019「數位行銷元年」 強打Fintech

群益金鼎證券 (6005-TW) 董事長王濬智今 (11) 日指出，今年股債表現都不好，現在看來明年美國利率有機會不會再大幅上揚，明年市場可望比較好，期望台股加權指數可以上看 10500 點，但也提醒投資人不能太樂觀，而群益已將明年定位為「數位行銷元年」，將全力開展金融科技 (FINTECH) 相關服務。

王濬智指出，過去 3 年群益拿下二次百大創新產品獎，是業界唯一，顯示群益投資的金融科技基礎大致已完成，接下來就是將明年定位為數位行銷元年，希望藉由金融科技服務的提升，不僅提高營收，也將旗下各項業務更緊密結合。

另一方面，群益證發言人譚得誠表示，今年以經紀業務貢獻較多，光是前 3 季經紀手續費收入就達 34.52 億元，年增 22.7%，占整體收益達 50%，不過，自營「比較辛苦」，不僅前 3 季已有零星虧損，10 月股災更是遭受不小的損失。

而券商的另一大承銷業務，群益企業金融部主管張嘉紋則說明，近年來整體市場的 IPO 遞減並不好做，從前年的 60 多件、去年的 50 多件至今年僅剩 40 餘件，對券商而言，SPO 的未來成長潛力較大，今年業務量就是 IPO 的 3 倍，

王濬智也直言，雖手續費收入較無風險，但現在手續費低，真的是不好做。