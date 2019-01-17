順了川普吧！美政府停擺代價已超過美墨大牆

如今美政府部分關閉已達有史以來最長，週三進入第 26 日，《巴倫》報導，全美納稅人恐怕為此付出的代價超過了川普總統心心念念的美墨大牆造價。

川普預計本週簽署立法，承諾美政府一旦結束關閉，會返還聯邦雇員的薪資。該法案也將通過國會，畢竟，聯邦雇員並沒有要求關閉美政府，所以他們並不會因為遲放工資而捉襟見肘。

但對納稅人來說，他們等於是白白花納稅錢卻無法在此期間享受到政府的服務，所以這期間的費用等同浪費。2013 年美政府同樣關閉，當時受影響的雇員人數大約 80 萬人，與這一回相同，國會預算辦公室 (CBO) 估計，補發薪津的成本約 20 億美元，另加上 5 億美元的福利。

然而，2013 年美政府關閉日數僅 16 日，這一回卻已經到了 26 日，而且還在持續中，根據《紐約時報》對平均聯邦工資的分析，目前每關閉一天政府，補發薪津代價約莫 2 億美元，亦即目前為止已約累積 50 億美元，這回總額恐超過 60 億美元。

另外也有半數以上受影響的聯邦雇員持續工作卻沒拿到薪水，因此工作相關福利也得納稅人來扛，除此以外還有一些難以計算的損失。CBO 統計，2013 年美政府關閉可能導致經濟產出損失 20 億至 60 億美元。

川普吵著要 57 億美元的美墨大牆，民主黨人擋著這點，但最終恐怕還是得讓步，但可能只會支付約莫 150 英哩的造牆費用，遠不及川普希望打造的 1000 英哩大牆。

雖然建築邊境大牆的費用似乎有些浪費，但對於一個每日燒掉 120 億美元的政府來說，這還算負擔得起，畢竟長時間政府停擺造成的損害更難以計算。

無論如何，對納稅人來說，關閉政府比滿足川普的代價還大。