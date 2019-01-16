【華冠投顧】幸運星-漲價題材持續發酵：昨天MOSFET飆不停！！今天換太陽能飆不停！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6244 茂迪、2317 鴻海、3596 智易、3324 雙鴻、2371 大同

昨日美股受到中國將減稅刺激經濟及 Netflix 調漲訂閱費率帶動科技股上漲等利多影響，道瓊漲 155 點，NASDAQ 漲幅最大達 1.71%！！台股今日在季線之上整理，權值股如 2308 台達電、2317 鴻海休息只守不攻，收盤跌 42 點，成交量縮至 947 億元，OTC 收盤漲幅 0.26%，成交量增為 333 億，留上影線。

【舊鑽持續創高波波高】

1/4 發訊息給全國會員，並贈送給大家的《LUCKY 7 閃亮亮飆股集》DDR4 裸鑽「NICE+NICES」3217 優群老規矩還是創新高，「小大立光」4915 致伸還是再創高囉！MOSFET 三雄……10/31 遍地黃金打群架漲完一波，1/4《LUCKY 7 閃亮亮飆股集》再來一波！！MOSFET 裸鑽「JELLY」5299 杰力昨⊕、今創高。6435 大中昨大漲 7.43%，今平高。3317 尼克森昨天大漲 8.31%，今日 36.05 元還是創高後壓盤休息整理……

【新鑽亮晶晶】

上周給全國學員的亮晶晶飆股－6533 晶心科！！上週五節目公開分享 2 顆矽智財亮晶晶裸鑽：「小亮晶晶」矽智財 6533 晶心科連飆 3⊕，今創高後休息…… 大矽智財 3529 力旺今大漲！！恭喜賴粉絲團與節目聽眾都第一時間得到資訊，買到、賺到大小亮晶晶裸鑽！！今天幸運星老師又看到什麼「裸鑽的秘密」？？？請記得自行加賴收聽老師股市幸運星節目…… 漲價題材持續發酵：昨天 MOSFET 飆不停！！今天換太陽能飆不停！！低位階太陽能、DRAM 受多晶電池漲價利多鎖漲停：如 6244 茂迪、4934 太極、3519 綠能漲停板，持續上漲的有昨天老師在文章提過的 6245 立端，還有 3596 智易、3356 奇偶、3533 嘉澤、…… 同樣熱鬧滾滾！！

高位階漲多的個股則持續拉回，如 6552 易華電、4953 緯軟、3176 基亞、8436 大江、4736 泰博、6426 統新、3324 雙鴻、1477 聚陽、2371 大同……

高檔拉回低檔不破底轉強…… 這是一個架構不錯的好盤…… 讓我們持續逢低佈局尋找新裸鑽！！祝大家 2019 發 99、旺 99、開心 9999！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。