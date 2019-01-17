

◆盤勢分析

1. 受惠於美國金融業與航空業財報表現佳，沖淡政府關門的利空，周三美股四大指數窄幅波動，收盤漲跌介於 - 0.82%~+0.59%。在個股方面，Apple 上漲 1.22%，亞馬遜、特斯拉、谷歌微幅上揚；AMD 下跌 3.19%、美光、台積電 ADR 跌幅超過 1%，半導體類股表現相對疲弱。

2. 周三台股在周二大漲之後以小低盤開出，整日高低點僅有 40 點，呈現在季線之上橫盤整理，終場收盤報 9,763.81 點，跌幅 0.43%。

3.OTC 指數在開高震盪，終場收 126.52 點，上漲 0.34%，續創今年一月以來的收盤新高，目前上方壓力為 129.21 點，下方支撐為 124.11 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 線，指數拉回暫守季線。

(2) 量能：成交量微增至 949.28 億元，預期在農曆年前量能不易放大。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 8.42 億元；外資 - 13.71 億元、投信 + 3.33 億元、自營 + 18.81 億元。

5. 電子類股 (個股輪動快速)

(1) 二極體、矽晶圓：功率元件中被動元件與 MOSFET 族群普遍呈現休息整理，周三僅有二極體的 2481 強茂、5425 台半股價表現相對亮眼。矽晶圓的 5483 中美晶股價利空出盡尾盤放量拉高。

(2)5G：5G 是 2019 年產業趨勢，相關個股輪漲輪跌，光通材料 2413 環科、3234 光環、3163 波若威維持高檔高姿態；設備 3596 智易再創波段新高，5388 中磊股價收紅。

(3)PCB：上下游產業鏈轉強，玻纖布 1815 富喬、5340 建榮，銅箔 8358 金居、基板 6274 台燿、5439 高技、3037 欣興、2313 華通漲幅超過 2%。

(4)IC 設計：8016 矽創強攻亞馬遜，3227 原相車用產品放量、6202 盛群受惠中國家電下鄉、2454 聯發科與 2379 瑞昱切入智能家居，各家 IC 設計廠商各擁題材，周三股價表現強勢。

6. 非電子類股

(1) 工具機：具有高現金殖利率題材的工具機族群 1597 直得、2049 上銀、1590 亞德客 - KY 連續第二天上漲。

(2) 機電、汽車零組件：市場資金進駐股價低基期族群，1526 日馳挾電動車題材，股價強勢漲停。1527 鑽全、1533 車王電股價上漲超過 5%。

7. 重點訊息：

(1)5G 標準會議 下周一舉行: 5G 商機蓄勢待發，晶片大廠 2454 聯發科取到 3GPP 的 5G 標準會議在台舉行，展現台廠在 5G 時代積極搶占話語權。該會議將於下周一（21 日）起舉行，聯發科董事長蔡明介，以及副董事長謝清江等，預期也都將出席同樣在 21 日登場的 5G 商用服務願景高峰會。

(2) 日立收購永大 每股 60 元: 今年首宗併購案鳴槍，日商日立集團昨（16）日宣布，為加速中國大陸、亞洲事業發展，今日起以每股 60 元公開收購 1507 永大，收購期間至 3 月 7 日，全案已獲主管機關核准。因至 1/16 日收盤永大股價已達 59.6 元，目前議價空間不大。

(3) 三安光電股價重挫 市場推測晶電將受惠: 中國 LED 龍頭三安光電遭當地媒體質疑帳目作假，16 日股價重挫跌停，市場推測，競爭對手 2448 晶電有望因轉單效應受惠，激勵晶電股價強漲，三大法人合計買超近 2800 張。

