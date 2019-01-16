【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數下跌 42 點 (-0.43%) 收 9763 點。

櫃買指數上漲 0.34 點 (+0.27%) 收 126.52 點。

1. 今日盤勢延續昨日中小型類股輪動攻擊的態勢, 盤中包含 MOSFET/PCB / 伺服器 / 與無線充電族群接棒攻擊。但 5G 供應鏈因為法人以及布局一段時間, 在累積相當漲幅後, 今天呈現獲利回吐賣壓, 包含光通訊指標聯亞、統新；散熱模組超眾、雙鴻均拉回整理。車用電子則延續昨日強勢, 包含泰鼎 / 豐祥仍持續上揚。

2. 目前盤勢在 9800 以上逐漸進入壓力區, 加上台積電即將法說, 發表第一季展望, 不過台積電今日下跌 1.58%, 市場仍擔心半導體展望可能不如預期, 整體盤勢預估還是在季線上下遊走蓄積攻擊能量。目前季線扣抵位置為 9740, 季線即將走平翻揚, 對短期的均線結構是比較正面的。

3. 第一季通常是法人重新布局上半年標的的重要時間點, 由於去年整個被動元件等等大漲, 壓縮了中下游產品的毛利率。今年度下游的公司與零組件相對機會就很大, 簡單說 2019 年盡量往周邊與中下游去找標的, 上半年上游半導體狀況很差, 能不碰就不碰。今年南亞科雖然第一季展望很差, 卻逆勢上揚, 是一個正面的訊號。

4. 今天匯市的表現, 我們主要是看日圓, 作為套利主要幣別的動向, 可能有人會問為何要每天盯著日圓看, 因為匯率市場資金也是影響新興市場的一股力量, 目前日圓稍微回貶到 108.49, 並不像之前 APPLE 調降目標那幾天強力升值, 造成套利資金反向平倉的龐大賣壓的狀況。

5. 另外美元指數由最高 97.53 回檔到 95.15, 顯示資金趨勢仍回流到新興市場。

6. 另外美國 FED 成員也陸續觀察到全球 PMI 等經濟數據放緩的跡象, 對於升息的腳步與速度均有放緩跡象, 預估 1 月下旬包含重量級台積電法說 / 美股進入密集財報周 / 月底英國脫歐議題, 可能對盤面有拉回壓力, 加上盤勢自 9319 以來, 中小型輪動攻擊已經到中後段, 一些產業展望較差的次類股, 也已經反應輪彈了, 建議可以等盤勢拉回, 仍鎖定 5G / 汽車電子 / AI 等主要攻擊主軸, 在重新布局一次。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。