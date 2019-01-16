【華冠投顧】台指期結算，失守9800點!日馳(1526)漲停板!

美股上漲，台指期今天結算，在台積電 (2330) 等權值股尾盤遭賣壓摜壓，加權指數終場下跌 42 點，9763 作收，失守 9800 點關卡，成交量 949 億元，價跌量縮。

今日台指期與選擇權結算，選擇權最大未平倉量再 9800 點，大盤指數最後收在 9800 點以下，並不意外，莊家兩邊通吃! 盤面部分: 權值股表現相對疲軟，台積電 (2330)，股王大立光 (3008) 與鴻海 (2317) 尾盤受到賣壓摜壓，股價同步收黑，電子股下跌 0.33%。金融股跌 0.7%，傳產股跌 0.46%，OTC 逆勢收漲 0.27%! 強勢族群: 太陽能電池報價走揚，營運轉機題材發酵，股價紛紛走高，茂迪 (6244)，太極 (4934) 與綠能 (3519) 等股價登漲停，聯合再生 (3576)，國碩 (2406)，碩禾 (3691) 股價也都大漲逾 6%，為盤面表現最搶眼的族群。5G 商機夯，智易(3596)，台光電(2383) 奔漲停板，波若威 (3163)，光環(3234) 股價收漲。強勢個股: 自行車變速器廠日馳(1526) 近年公司搶搭電動自行車風潮，積極投入電動車傳動器研發，產品線更趨完整，今日股價強攻漲停 34.7 元作收，創今年新高。

台指期今日結算，重點在明後天走勢，而本波呈現大漲後休息再攻，洗一洗盤，再震盪往上創高格局，盤面中小型飆股不受指數影響，走自己的路，一檔檔噴出大漲! 建議持續鎖定中小股操作。

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