【華冠投顧】盤後分析：指標過熱 慎防回檔

劉彥良 分析師

昨天外資提前偷拉，今天自然難有台指期結算行情，台股全場都在平盤以下震盪，終場下跌 42 點收最低 9763 點。目前 KD 來到高檔，有技術面修正的壓力，投資朋友要慎防結算後的回檔，不過只要守在 9584 點之上，多方控盤結構就沒有改變。

5G 概念股輪流發威，今天智易 (3596) 和正文 (4906) 上攻，反觀聯亞 (3081) 和統新 (6426) 大幅拉回。在光通訊和散熱輪流表態後，網通產品就擁有低基期補漲的優勢，智易從我們開紅盤日分享以來已默默創高，相對低檔的合勤控 (3704)、友訊(2332) 和昇達科 (3491) 有機會落後補漲。

昨天轉強的工具機今天續強，包括全球傳動 (4540)、直得(1597) 及和椿 (6215) 都有 3% 以上的漲幅。台灣的工具機產業和日本為競爭關係，近期日圓走升加上美中貿易摩擦降溫，對該族群有明顯的加分作用。

內資熱錢到處流竄，今天跑進節能概念股，其中 LED 受惠中國三安光假帳消息有轉單的想像題材。而太陽能則因多晶矽電池漲價，營運可望自谷底回升。其中以多晶矽電池為主的茂迪 (6244) 和太極 (4934) 都亮燈漲停，聯合再生能源 (3576) 也大漲 7%。雖然太陽能要擺脫虧損不易，但在底部成型加上轉機題材加持下，農曆年前也可望續彈。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。