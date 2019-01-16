【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股疲軟 台股量縮下跌42點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 10 點至 9784 點。價差方面，台指期轉為正價差 20.19 點，電子期轉為正價差 0.87 點，金融期轉為正價差 1.75 點。現貨部分，三大法人買超 8.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6379 口至 21888 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 4638 口至 48317 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1628 口至 25826 口。

週二英國國會否決脫歐協議，美股一度拉回震盪，投資人消化後三大指數再度走揚擴大漲幅，不過昨日已強漲的亞洲股市週三反倒呈現拉回，加權指數開低後幾度挑戰 9800 關卡未果，盤中恆生指數一度下跌 200 多點，加上美股電子盤翻黑，台股幾度擴大跌幅，所幸台積電、鴻海等電子權值股都有低接買單進場撐盤，但隨著亞股陸續翻紅，上檔還是出現調節賣壓使指數難以突破 9800 壓力。整體而言，今日由於適逢月選擇權結算，多空雙方都各自嚴守防線，加權指數高低震幅僅 40 點，相對亞洲股市波動較小，而尾盤台積電、鴻海、大立光等權值股大筆賣單出籠，終場加權指數下跌 42.23 點或 0.431%，收在 9763.81 點，成交量能 950.37 億，較前一日縮減 54.66 億。技術面觀察，週三日 K 留上影線黑棒作收，近日指數在 9800 點附近屢屢承壓，行情在此呈現整理震盪格局，目前市場靜待週四的台積電法說，由於近期外資相繼調降財報與獲利預期，會後能否利空出盡值得期待。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.37，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 20.94% 降至 13.37%，賣權平均隱含波動率由 24.08% 降至 17%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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