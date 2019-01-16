【華冠投顧】台股壓低結算!中小型股輪動健康!封關前準備壓寶什麼?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、2442 新美齊、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

溫水煮青蛙

台北股市早盤小跌 - 24 點開出，雖然中、小型個股輪動輪漲下，加權指數一度接近平盤；可惜在台積電的壓抑下，指數全場在平盤下遊走，終場下跌 - 42 點作收，收在 9763 點，成交量 949 億。

僅管昨天美股全面收高，但是今天結算行情在台積電的壓抑下，顯的『差強人意』。從盤後的籌碼來看，我們並沒見到結構有什麼變化；與其說多頭『差強人意』，倒不如說『溫水煮青蛙』。從 1/4 我們說『破底翻』開始，基本上台股一直處於一個『軋空手』態勢；過去三個月的時間，台股基本上處於一個『區間震盪』的架構。但是內資主導中、小型股，卻是一檔一檔的吹起反攻的號角；顯然今天的壓盤更像是多頭延伸。研判在結算過後，『元月行情』可望過站不停，把握封關前大賺紅包的機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3596 智易、1597 直得、2383 台光電、5288 豐祥 KY、6213 聯茂、3529 力旺… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6552 易華電、6497 亞獅康、8436 大江、3176 基亞、6510 精測、6426 統新… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。