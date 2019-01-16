【日盛投顧】漲多拉回季線整理

◆盤勢分析



1. 雖然前交易日美股四大指數收高，但晨間亞洲股市普遍狹幅震盪。台股在周二大漲之後周三小低盤開出，整日高低點僅有 40 點之距，但仍維持在季線之上整理，終場收盤報 9,763.81 點，跌幅 0.43%。

2.OTC 指數在開高震盪，終場收 126.52 點，上漲 0.34%，續創今年一月以來的收盤新高，目前上方壓力為 129.21 點，下方支撐為 124.11 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 線，指數拉回暫守季線。

(2) 量能：成交量微增至 949.28 億元，預期在農曆年前量能不易放大。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 8.42 億元；外資 - 13.71 億元、投信 + 3.33 億元、自營 + 18.81 億元。

PCB、IC 設計逆勢上揚

1. 電子類股

(1) 二極體、矽晶圓：功率元件中被動元件與 MOSFET 族群普遍呈現休息整理，周三僅有二極體的 2481 強茂、5425 台半股價表現相對亮眼。矽晶圓的 5483 中美晶股價利空出盡尾盤放量拉高。

(2)5G：成為 2019 年產業趨勢，光通材料 2413 環科、3234 光環、3163 波若威維持高檔高姿態；設備 3596 智易再創波段新高，5388 中磊股價收紅。

(3)PCB：上下游產業鏈轉強，玻纖布 1815 富喬、5340 建榮，銅箔 8358 金居、基板 6274 台燿、5439 高技、3037 欣興、2313 華通漲幅超過 2%。

(4)IC 設計：8016 矽創強攻亞馬遜，3227 原相車用產品放量、6202 盛群受惠中國家電下鄉、2454 聯發科與 2379 瑞昱切入智能家居，各擁題材，周三股價表現強勢。

2. 非電子類股

(1) 工具機：具有高現金殖利率題材的工具機族群 1597 直得、2049 上銀、1590 亞德客 - KY 連續第二天上漲。

(2) 機電、汽車零組件：市場資金進駐股價低基期族群，1526 日馳挾電動車題材，股價強勢漲停。1527 鑽全、1533 車王電股價上漲超過 5%。