歐盟開罰希臘逾2億歐元 因港口成中國犯罪集團逃稅中心

據美國《Politico》報導，歐盟反欺詐辦公室 (OLAF) 近期對希臘開出超過 2 億歐元的罰款，因為該國未能阻止中國犯罪集團透過希臘最大港口比雷埃夫斯 (Piraeus)，進行大規模的稅務詐欺行為。

報導指出，中國犯罪集團透過偽造文件，蓄意低報鞋類和服裝的價值，以支付遠低於要求的進口關稅與增值稅。

OLAF 聲明表示，他們已經結束一項針對 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日期間，向希臘欺詐性進口低估值的紡織品和鞋類的調查。根據調查結果，OLAF 已向希臘海關提出財務建議，要求追回與這些商品價值相關的 2.023 億歐元的關稅損失。

比雷埃夫斯是中國一帶一路基礎設施項目的一部分，2016 年，全球最大的航運公司中國遠洋運輸公司 (中遠集團)，收購了港口 51% 的股份。藉此，比雷埃夫斯港口也成為中國進入地中海，以及更進一步搶進大西洋及其他地區的重要樞紐。

OLAF 在 2017 年，也曾針對英國的港口調查，同樣認為中國犯罪集團詐欺，並對英國罰款 27 億歐元，英國已經提出上訴。

OLAF 內部數據顯示，自 2018 年英國海關升級檢查以來，這些非法貿易商品幾近絕跡，而轉向其他入境點，例如希臘、匈牙利和斯洛伐克進口。調查人員表示，他們擔心調查結果可能只是冰山一角，欺詐者懷疑是針對線上電子商務門戶網站供貨。