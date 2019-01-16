【大慶證券】盤前分析－台指期結算助攻 台股量增挑戰前高9871點



◆盤勢分析

中國宣布將在短期內採取更多刺激政策支持經濟增長，削減市場對全球經濟疲軟的擔憂程度，但美國銀行股公佈財報表現不佳、加上英國脫歐協議被否決，造成美股四大指數呈現震盪走揚的格局，但終場仍舊全面收紅，不僅 S&P 500 指數站回 2600 點關卡，NASDAQ 指數更在 Netflix 帶隊 FAANG 上攻之下大漲 1.7%，技術面仍舊保持多方格局，有利指數挑戰季線，唯日 KD 指標的 K 值出現高檔鈍化跡象，在國際情勢紛亂之下，仍須留意美股向下修正的風險。

亞股昨日無畏美股下跌上演反彈走勢，韓股開高走高、日股由黑翻紅、陸股也一路上揚，激勵台股開低後震盪走高，再度站回季線之上，盤中漲幅雖曾收斂，但終場仍以最高點 9806 點作收，上漲 97 點，台指期結算前拉高意圖相當明顯，終場成交量回升至 1005 億元，重返千億元水準。從技術、籌碼面觀察，日、周 KD 指標持續交叉向上，且周 MACD 柱狀體可望由黑翻紅，加上外資現貨同步買超 91 億元、期貨多單同步大幅加碼 8029 口，整體部位相對偏多，有利指數短線延續波段行情，挑戰前高 9871 點，持續關注國際情勢變化與今日台指期結算、周四台積電法說的結果。

電子權值股在鴻海開高走高激勵下，帶動台積電、大立光午盤後縮減跌幅再起攻勢，金融、塑化類股如寶成、遠東新、台塑化、元大金、開發金、新光金等同步扮演撐盤角色，加上個別權值股包含台達電、南亞科、聯電、和碩、統一等強勢表態，權值股表現優異。櫃買指數持續相對大盤強勢，昨日開高走高終場留下實體紅 K 棒，下方月、季線具有明顯支撐，盤面上個股持續輪動，紡織股的百和、聚陽、豐泰、儒鴻在基本面獲利支持下再啟攻勢，產業展望穩健無虞；其它族群如工具機的直得、全球傳動、上銀，矽晶圓的中美晶、環球晶，以及 MOSFET 的大中、尼克森、杰力等，則受到買盤青睞而上演反彈行情，同時，5G 概念股包含光環、華星光、智易等也受惠長線題材向上表態，不過盤面上個股波段行情延續力短、輪動快速，因此操作上不建議追高，持續聚焦具有營運展望的紡織、5G、利基型 IC、生技等族群，並嚴守操作紀律。

