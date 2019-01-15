〈財報〉Q4獲利不如預期 摩根大通盤前股價跌逾2.7%

摩根大通 (JPM-US) 今(15)日公布 2018 年第 4 季財報，獲利表現不如預期，為近 15 季首見；受此消息影響，摩根大通盤前股價跌逾 2.7%。

台北時間週二晚間 9 點 02 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，摩根大通股價下跌 2.73%，至 98.18 美元。

美股盤前，摩根大通股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根大通 2018 年第 4 季獲利，較 2017 年同期成長約 67%，至 70.7 億美元，但每股純益 (EPS) 1.98 美元，則未及 Refinitiv 調查的分析師平均預期 (2.20 美元)。

去年第 4 季，摩根大通投資銀行業務營收 17.2 億美元，分析師預期為 17.7 億美元；固定收益交易營收為 18.6 億美元，亦低於分析師預期 (22 億美元)。

2018 年，摩根大通股價累計下跌 8.7%，是美國六大銀行中，跌幅最小的。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 透過聲明表示，去年摩根大通表現依舊強勁，創造了亮眼營收及獲利，核心貸款業務成長 7%，符合預期。

Dimon 稱，摩根大通的客戶存款成長率，雖然增幅較小，但仍優於同業。

Dimon 指出，摩根大通的投行業務有所成長，固定收益穩健，股票業績創歷史新高。

對於政壇紛擾可能導致經濟成長趨緩一事，Dimon 呼籲，國家領導人應採取合作、具建設性的態度，提振消費者及商業情緒，政府、企業應共同努力，解決問題，強化經濟，並造福大眾。