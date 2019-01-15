新壽大公主吳欣盈領軍 搶下李澤楷在台富衛保經首家壽險合作權

香港首富李嘉誠之子李澤楷旗下富衛集團的子公司富衛保經於 2017 年進入台灣，原本在台的經營從與產險公司合作出發，但新光金 (2888-TW) 大公主暨副總經理吳欣盈親自領軍之下，搶下與富衛保經在台灣第一家壽險公司的合作權，將搶攻年輕族群。

富衛保經為香港首富李嘉誠之子李澤楷旗下富衛集團的子公司，在亞太區擁有良好的關係網絡，除了經營香港、澳門、泰國市場，版圖還橫跨印尼、菲律賓、新加坡、越南，在上海成立代表處為進駐中國奠定重要基石，並成功收購日本 AIG 富士生命保險公司，就連位於瑞士蘇黎世的世界第二大再保險公司「Swiss Re」亦為富衛集團的股東。

富衛集團 2017 年正式以保險經紀人公司身分進入台灣，期望將保險結合科技的成功經驗複製到台灣市場，透過全新 i FWD 網路平台帶給民眾有別於傳統的科技保險服務。富衛保經在台的經營原本從與產險公司合作出發，在獲准增加壽險保險經紀業務後已可以提供更多樣化的商品。

富衛保經打破傳統業務員銷售方式，結合數位科技及電話行銷，提供簡單、直接又安全的保險服務，針對上網時間較長的年輕客群，採線上媒合結合線下完成交易的創新方式，翻轉民眾對傳統保險的既定印象，創造嶄新體驗，讓消費者輕鬆選擇保險。

而新光金大公主吳欣盈認為，FinTech 金融科技浪潮將改變民眾對金融保險商品的消費方式，新光人壽行銷通路部為回應民眾對保險便捷、輕鬆、易懂的期待，因此相中以數位服務為宗旨的保經公司「FWD 富衛保經」，親自率領戰略發展部，領先同業促成雙方策略合作，令新光人壽順利成為「FWD 富衛保經」於台灣第一間合作的壽險公司，透過雙方合作拓展多元銷售管道。

除了創新的交易方式，新光人壽商品開發部也針對普遍資金有限以至於保障不足的年輕族群，量身打造全新躉繳型定期健康險「新光人壽全心衛您特定重大疾病定期保險」，保費比起傳統終身健康險低，保障內容單純，範圍包含國人最常見的疾病：急性心肌梗塞（重度）、 腦中風後障礙（重度）、癌症（重度），讓年輕人以負擔得起的費用補足基本健康風險缺口，將保費花在最需要的保障內容。

新壽表示，「新光人壽全心衛您特定重大疾病定期保險」，保戶可彈性選擇 2 年~ 5 年保障年限，一次繳清保費（躉繳）最高滿足 5 年基本保障，免除年年續保的麻煩；保險期間提供整筆保額的保障，即以保戶投保額為計算基準點，給付不同倍數的保險金。以男性 30 歲保額 50 萬元為例，躉繳 3400~10850 元，即可享有 2 年~ 5 年三項特定重疾及身故等保障，讓年輕朋友輕鬆繳費，安心保障。