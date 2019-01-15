【華冠投顧】台股創元月新高，站上9800點!杰力(5299)漲停板!

美股昨日漲多拉回，台股昨日已拉回，今天開高震盪走高，加權指數大漲 97 點，9806 點作收，創下元月行情新高，成交量 980 億元，價漲量增。

台股昨日拉回量縮力守 9700 點，我們已跟大家說這是好事! 今日攻勢再起，在權值股助攻下，指數一舉站上 9800 點之上，並創下今年以來新高。

盤面焦點: 工具機族群反攻，包括亞德客 - KY(1590)、上銀 (2049)、直得 (1597) 和全球傳動 (4540) 等上演跌深反彈走勢。MOSFET 各大廠紛紛轉進車用、供給將呈現吃緊狀態，杰力(5299) 漲停，大中 (6435)，尼克森(3317) 等大漲! 其他強勢個股: 印刷電路板（PCB）廠楠梓電（2316）搶進當紅的 5G 應用領域，股價鎖漲停 16.1 元。環科 (2413)：強攻 ADAS 商機，去年 24GHz 車用毫米波雷達放量出貨後，今年 77GHz 新規格機種，將放量出貨於日系及中國車廠，股價連 2 日漲停。晶心科（6533）公告 2018 年 12 月合併營收 5,146 萬元、月增 51.6％，一舉改寫單月新高，相較 2017 年同期大幅成長 238％，股價連三日漲停。

明日台指期將結算，外資現貨買超 91 億，期貨淨多單大增至 52955 口，籌碼偏多有利持續震盪向上，農曆年長假封關僅剩 11 個交易日，鎖定當下強勢股為選股首選操作。

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