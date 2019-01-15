【華冠投顧】盤後分析：結算前偷跑拉抬，台股重返9800

劉彥良 分析師

台指期結算前夕外資偷跑拉抬，台股開平走高終場大漲 97 點，重新站回年初預告的 9800 點。不過 K 值已正式突破 80 之上，加上結算後恐有賣壓回吐，所以研判指數還是會繼續在季線這邊晃上晃下，上檔空間有限。

5G 概念股轉強，其中環科 (2413) 和前鼎 (4908) 攻上漲停板，先前分享給投資朋友的智易 (3596) 也同樣改寫波段新高。不過包括智邦 (2345)、波若威(3163) 和友訊 (2332) 等都留了明顯的上影線，代表 5G 族群雖然看好卻是輪動輪漲格局，所以要配合法人籌碼和基期來作篩選，其中外資連買數日的合勤控 (3704) 可多作留意。

工具機族群自底部強攻，包括亞德客 - KY(1590)、上銀 (2049)、全球傳動(4540) 和直得 (1597) 等，美中衝突和緩有利該族群恢復正常出貨表現，且短底已成型下有望續彈。

另一個轉強的族群是汽機車零組件，不過漲勢集中在較冷門的個股身上，像是攻上漲停的萬在 (443)、智伸科(4551) 和合騏 (8937)。而在「週週向前賺」當中分析的豐祥 - KY(5288) 和宣德 (5457) 也都是汽機車零組件產業的一員，不僅今年業績看俏同時還有投信買盤加持，今天也結束整理開始補量向上，相對冷門股而言我認為更值得投資朋友持續追蹤留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。