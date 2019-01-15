【華冠投顧】明天台指結算日!盤勢怎麼走?! (內文分析給你知!)

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、2442 新美齊、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

拉高結算

台北股市早盤小跌 - 6 點開出，在蘋概三王買盤走強下；加權指數一路震盪走高，尾盤在台積電的拉高下，加權指數上漲 + 97 點作收，收在 9806 點，成交量 980 億。

期貨結算日，在國際情況趨向穩定下；外資沒有理由在此處拿石頭『砸自己』，本周估計二次『強軋空』。這個結論我們已經重復三個交易日了，基本上台北股市從 1/4 我們說『破底翻』至今，整體的籌碼結構並沒有太大改變，內、外資的回流持續進行。唯獨散戶對於『元月行情』的參與度明顯偏低，也因為如此…『元月行情』更容易出現過站不停的情況。明天就是期貨結算… 基本上只要美股沒有大幅度拉回，明天就是『拉高結算』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6533 晶心科、1597 直得、3324 雙鴻、5299 杰力、4551 致伸科、6558 興能高… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3630 新鉅科、6497 亞獅康、1569 濱川、5278 尚凡、6510 精測、4967 十銓… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。