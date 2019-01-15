日本SUBARU 宣布減產2%

日本 SUBARU 在週二 (15 日) 對外宣布，該公司在 2019 年的日本國內生產台數將較 2018 年減少 2%，數量為 65 萬輛。SUBARU 在 2017 年秋天之後，陸續爆出車輛檢查數據、及其他一連串的數據造假問題。為此企業形象大傷，2018 年在日本的銷量重挫 16%。此次減產的決定，也被認為是該公司痛定思痛，藉由放緩生產的步調來對商品進行確實的檢查，預防類似的造假醜聞再度發生。

SUBARU 預估該公司 2019 年在全球的銷售量將增加 2% 來到 108 萬輛，也將創下銷售新高。在 2018 年初時，SUBARU 也曾預估當年的全球銷量將達 108 萬輛，然而在日本國內的銷量大幅衰退 16% 的影響下並未達標。

由於近期該公司的 SUV 產品在美國市場銷量表現亮眼，在全球的銷售也相當穩健。全球生產台數在美國市場的支撐下，預估將增加 1% 為 103 萬輛。

北美市場的 SUBARU Forester (圖：AFP)

在 2017 年 9 月時，發生日產 (7201-JP) 檢查數據造假事件，日本國土交通省也因此下令各家汽車公司進行調查。SUBARU 在 2017 年 10 月的公司內部調查，發現該公司也有相同情事發生，並在 2017 年 11 月宣布召回 2010 – 2017 年所生產的約 39 萬輛產品。在那之後，猶如骨牌效應般的，陸陸續續爆出廢氣排放數據造假、燃油數據造假，還有煞車檢查造假等問題。更離譜的是，該公司在 2018 年 11 月時對外表示這一連串的造假問題只發生到 2017 年底為止，然而在日後證實，到了 2018 年 10 月時造假還持續上演著。

SUBARU 為此新設了「成品車檢查部門」，從製造部門獨立出來，企圖杜絕類似問題再度發生。

SUBARU(7270-JP) 今 (15) 日在東京股市的表現，收盤時上漲 1.14% 股價 2446 日圓。