亞獅康傳捷報 將赴美臨床腫瘤研討會 發表膽道癌數據

亞獅康 - KY(6497-TW) 今 (15) 日發佈重訊指出，將於 18 日在美國舊金山舉行的美國臨床腫瘤學會胃腸道腫瘤研討會中，發表一線膽道癌的 1b 期、第二期多中心臨床試驗正面數據，這也是亞獅康繼 13 日公告 varlitinib 一線胃癌全球二期數據未達標後，再度傳出好消息。

亞獅康旗下的 varlitinib ，在 1b 期試驗時就展現療效，證實患者的腫瘤縮小，也維持疾病穩定，同時並取得美國 FDA 與韓國 MFDS 的膽道癌孤兒藥資格認定，這次在 varlitinib 合併晚期癌症藥物 gemcitabine 與 cisplatin(gem/cis) 藥物實驗中，展現出效果優於單獨使用 gem/cis 化學療法。

研究結果顯示，膽道癌病患對於亞獅康的新藥 varlitinib 耐受性高，且確實能有效控制住病情。

亞獅康執行長傅勇指出，近期在膽道癌的治療方法上並無重大進展，後續狀況還不明朗，但根據這項初步結果，「varlitinib 展現出的治療潛力可望成為首項一線膽道癌新穎療法」，傅勇表示，截至目前為止，膽道癌病患對 varlitinib 的耐受度高，未來會繼續招收受試者，以完成這項 1b 期試驗。

亞獅康也將在美國臨床腫瘤學會胃腸道腫瘤研討會發表另一項壁報，內容為 varlitinib 合併其他藥物所進行的膽道癌三項一期臨床試驗，受試對象為一線、二線、三線或接受過三線以上治療的晚期膽道癌病患，這個三項試驗中，客觀反應率與疾病控制率分別為 33.3% 與 81.5%，數據優良。