

◆盤勢分析

1. 週一 (14 日) 由於疲弱的中國進出口數據引發全球經濟放緩的擔憂，美股四大指數全面收跌，晶片股受挫；財報季本週登場，銀行股打頭陣，帶動金融類股走高，美股四大指數下跌 0.36%~1.55%，科技股相對較弱勢，近日仍在月線與季線間進行整理，中長期趨勢偏多，惟短期財報發布期得視個別公司表現。至於台積電 ADR 則大跌約 2.32%。

2. 台股周一盤中因亞股下跌，使得指數走弱，終場指數下跌 51.18 點，跌幅 0.52%，收在 9708.22 點，成交金額為 716.39 億元，量縮價跌，創今年以來新低量，暫失守季線 9743 點位置。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能：價跌量縮。

(2) 均線：月線低檔有望翻揚，但因量縮，將在月線與季線附近之間進行整理，即 9600~9800 點間，以等待周三台指期結算與週四台積電法說內容結果。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值將進入 80 超買區間，多方熱度雖增強，但極短線相對上漲空間不大。

4. 櫃買指數跌幅 0.60%，收在 124.86 點，先前櫃買指數拉回到季線附近 4 次都出現止穩，因此季線可作為中期觀察點，目前季線已上揚來到約在 121.6 點附近，短線 KD 技術指標剛漸來到高檔 80 附近，因此指數空間不大，將採輪漲整理，重點類股在生技類與車用類。

5. 法人籌碼：三大法人合計 - 40.98 億元；外資 - 42.06 億元、投信 + 1.67 億元、自營商 - 0.59 億元。

6. 電子類股:

(1)IC 設計族群: 此族群公司獲利差異大，但部分中小型公司因長期競爭力佳，因此吸引法人買盤關注，包括 5269 祥碩、6533 晶心科與 8299 群聯等股買盤再度回流，雖然長線走勢緩慢，但持續走揚中，可持續追蹤。

(2)PCB 族群: 因業績表現佳，或部分業者在看好 5G 產業發展之下，營運增溫中，包括 4927 泰鼎 - KY、6552 易華電、8046 南電與 6269 台郡等股近期陸續上漲，由於先前部分此業者業包括 5349 先豐與 3037 欣興等股走強，因此類股中個股仍有機會輪漲。

(3) 光學族群: 因 3008 大立光先前利空不跌，加上 3019 亞光獲利佳，也讓此族群攻勢再見，包括 3504 揚明光與 4974 亞泰等股也上漲，由於各家獲利差異大，因此仍得留意各公司營運面發展。

(4) 太陽能族群: 部分台灣太陽能廠積極轉型，包括 3576 聯合再生和 4934 太極等業者，都將提高投資報酬率較高的下游模組和太陽能發電系統比重，使得買盤略增溫，包括同族群 3519 綠能、2406 國碩與 6244 茂迪等股上漲，但因本業仍虧損中，因此仍暫時觀望為主。

7. 非電子類股

(1) 車用族群: 由於族群評價已低，近日賣壓相對較小，包括 3665 貿聯 - KY、4551 智伸科、1525 江申、9951 皇田與 4528 江興鍛等股走強，由於此族群近期買盤漸升溫中，未來可留意買盤可否延續。

(2) 紡織製鞋族群: 因部分業者 12 月公布營收不差，使得獲利穩定的此族群再受法人青睞，包括 9938 百和、8404 百合興業 - KY、9910 豐泰與 1477 聚陽等股走強，由於營收走勢佳，預期仍可持續獲得法人青睞。

(3) 大詠城於今日掛牌上櫃，是一家專業工具機鑄件的生產廠商，產品以大型鑄件為主，具有高度研發能力，可配合客戶開發冶金材料與模具，2017~2018 年營收分別為 6.02 億元 / 6.90 億元，YoY+38.4%/+14.5%，營收逐年成長主要係因打入日本市場以及台灣工具機客戶外銷成長，另外，公司近三年平均配息率達 86.3%，預期未來仍將維持高現金股利配息率，目前現金殖利率可望達 5% 以上，亦有殖利率投資誘因。

(4) 大成集團董事長韓家宇 14 日宣布，將斥資 24 億台幣，在嘉義新建一座食品加工廠，占地 8,800 坪，預計 2020 年投產，屆時將推升大成消費食品年產值翻倍成長，從目前的 20 億增至 40 億元。而這也是該集團有史以來最大的一筆投資案，全力搶攻國內消費食品市場。

