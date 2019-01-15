【永豐期貨】台指選擇權盤前－季線反壓沉重 台股量縮力守9700



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 61 點至 9689 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 19.22 點，電子期逆價差擴至 - 1.08 點，金融期轉為逆價差 - 2.35 點。現貨部分，三大法人賣超 40.94 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3318 口至 20985 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5224 口至 44138 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4024 口至 17391 口。

週五美股開低走平小幅收低，24000 大關曇花一現，而美國政府關門時間持續刷新歷史紀錄，拖累美股電子盤以及亞股週一走低，台股開低後一度由台積電、鴻海、大立光敲進買單使指數翻紅，然而季線反壓沉重使指數再度跌回平盤之下，加上陸港股市跌幅擴大影響，空方掌握發球權使指數一路走軟跌落 9700 點關卡之下，直到尾盤才出現低接買盤進駐台積電、台塑四寶等權重股收斂跌幅，終場加權指數下跌 51.18 點或 0.524%，收在 9708.22 點，成交量能 717.24 億，較前一日縮減 236.12 億。技術面觀察，台股目前面臨下彎的季線反壓，量能縮至今年以來最低，顯示多空觀望情緒較濃厚，短線指數仍將在季線下與月線上震盪整理，建議投資人可密切關注美國股市的財報狀況。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9700 點，賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 9800 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.2，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.37% 升至 19.58%，賣權平均隱含波動率由 17.83% 升至 25.17%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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