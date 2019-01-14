合晶Q1重摻矽晶圓報價調漲近1成 上半年漲幅高個位數

矽晶圓大廠合晶 (6182-TW) 受惠車用等需求持續熱絡，第 1 季重摻報價漲幅為高個位數、達到近 10%，上半年平均漲幅預期也將維持高個位數。而合晶第 1 季營收雖將持續受到上海松江廠遷廠影響，但旗下鄭州新廠將於 3 月開始貢獻營收，第 2 季營運表現可期，法人估合晶第 2 季營收有機會創新高。

先前傳出合晶今年第 1 季將持續調漲 8 吋矽晶圓報價，包括重摻與輕摻都將調漲，且今年全年重摻報價漲幅可能達雙位數。據悉，受惠車用、電源等需求持續熱絡，合晶第 1 季重摻價格確實有調漲，漲幅為高個位數、達到近 10%，上半年平均漲幅預期也將維持高個位數，下半年若市況展望佳，重摻報價可望持續調漲。

合晶上海松江廠原先產能為 5 吋月產能 40 萬片，去年底已將國際客戶中小尺寸訂單，直接轉移至台灣楊梅廠生產，楊梅廠已擴增 5 吋產能 15 萬片來因應，得待今年第 3 季，原先松江廠的產能才可望恢復。

至於合晶持股逾 6 成的鄭州 8 吋新廠，於去年 10 月底啟用，第一期月產能 10 萬片，去年 12 月已開始送樣，預計今年 3 月開始量產並貢獻營收，今年將逐季新增 5 萬片產能，滿載的 20 萬片產能最快第 3 季末就可望全開。

由於合晶上海松江廠去年 11 底開始遷廠，12 月營收除受到遷廠影響外，包括龍潭廠歲修、年終盤點與部分客戶提前關帳等也是影響營收表現的因素。法人認為，合晶今年第 1 季單月營收持續受到松江廠遷廠影響，表現可能與介於去年 11、12 月間，但第 2 季在鄭州廠開始貢獻營收下，可望推升營運表現，單季營收有機會創新高。