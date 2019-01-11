搭貿易戰順風車 證交所率團前進東莞鼓勵台商回台

美中貿易戰讓台商打算回台「避禍」，證交所打鐵趁熱，新年伊始就率隊前往中國招商，說明台灣資本市場現況與回台上市程序，吸引 20 餘家、40 位台商代表出席與會，反映熱烈。

證交所本週前進中國廣東地區拜訪推動上市公司，並前進台商大本營東莞舉辦招商說明會，由證交所總經理簡立忠帶隊，透過說明會與台商互動，讓台商更了解台灣資本市場的優勢所在。

簡立忠表示，第一上市公司營運地在中國的占比高達 8 成以上，顯示中國仍是第一上市公司最大來源地，為吸引台商回台上市，證交所配合金管會擬訂推動多元上市條件、縮短上市審查期間為 6 週，並建置陸資透過參與私募等方式直接投資第一上市公司之管道，協助台商回台掛牌。

根據證交所統計，截至去 (2018) 年底止，共有 73 家第一上市公司在台掛牌，去年共有 7 家送件申請上市；以上市後表現來看，外國企業持續受投資人青睞，截至去年 11 月底，全體第一上市公司平均本益比為 15.89 倍，週轉率為 226.59%，流動性頗佳。

證交所為推動台商企業回台上市，去年多次前往中國與新南向國家地區辦理招商活動並拜訪台商企業，本次招商活動更邀請富邦證券、勤業眾信聯合會計師事務所、建業法律事務所合作，前往台商聚集度高的東莞地區辦理「前進台灣資本市場說明會」，

證交所表示，台灣資本市場為台商企業上市籌資平台優質選擇，可協助企業穩健成長、永續發展，亦可提供投資人更多投資標的、共享企業成功之果實，創造雙贏。

