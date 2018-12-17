5G應用題材發酵 雙鴻領軍 超眾、健策同步大漲

5G 題材發酵，散熱族群週一股價大漲，雙鴻 (3324) 再創 93.4 元新高價，推升超眾 (6230) 盤中買盤推升，再度突破百元大關，最高來到 105.5 元價位，挑戰日本電產 (Nidec)108 元收購價；均熱片大廠健策(3653) 收 81.2 元，大漲 4.77%。雙鴻因獲得三星智慧型手機散熱大單，下半年業績跳升，目前產能滿載，能見度直達首季。市場傳出該公司成為三星 5G 手機散熱解決方案的獨家供應商，熱板出貨已有逐漸增加趨勢，投信認養積極，週一再度大買 1124 張，外資也加入，買超 422 張，令該股創高。



而獲得日本電產公開收購的超眾，在雙鴻股價突破 90 元續創新高，並直逼超眾股價之後，週一 (17 日) 盤中獲買盤簇擁展開補漲行情，最高來到 105.5 元價位，大漲約 7%。超眾是散熱模組領導廠商，競爭力高，因此為 Nidec 相中收購，包括筆電、伺服器、手機以及車用等產品線均有斬獲，且 5G 應用的智慧型手機訂單也已掌握，明年成長動能強勁。



健策伺服器均熱片與車用 IGBT(絕緣柵雙極電晶體) 水冷散熱模組的耕耘展現成效，5G 基地台產品也開始小量出貨，公司對明年成長審慎樂觀，預計各產品線出貨與毛利率將成長。

