理財專家盧燕俐：趁年輕充實理財知識，財富自由不是夢！

文．洪寶山

精通各類理財商品，在業界人緣極佳的盧燕俐，幽默風趣、有話直說的爽朗性格是各大財經、談話性節目很受歡迎的特別來賓，總是及肩的短髮搭配眼鏡、笑咪咪的模樣，因而有「理財小丸子」的封號。她認為理財與投資是兩件不一樣的事，就算再忙也要理財。理財是了解與運用自己的實際收入，而投資就是要把錢滾出倍數利潤。

要過好的物質生活，學會投資就變得很重要。現在的盧燕俐是地產公司和投顧公司的顧問，上節目、演講都是做自己喜歡的事，早已達到財富自由且半退休的她表示，小時候最窮時只能喝白開水充飢，讓她體悟到有錢不一定快樂，但沒錢一定不快樂，因此「想要有好的生活品質，一定要趁年輕學會理財投資！」

想在資本市場 獲利充足資訊是關鍵！

一直秉持投資才能累積財富的盧燕俐研究所畢業後進了報社工作，那時聽了研究所同學的建議買了未上市股票，果然上市後立即飆漲，但之後急速下跌近五成，三十幾萬瞬間縮水，後來才知道買賣未上市股票蜜月期就要賣掉，從此不再聽信明牌投資，別人在玩樂休閒的時候盧燕俐看資料作功課，把金融商品的特性、產業前景、趨勢、基本面作深入研究，就是為了要在資本市場賺到錢。

一件事情重複做就能成為這個領域的專家，她提到買基金以 ETF 為主且單筆投資，單筆要買在起漲點且逐步往上買才有獲利空間。她也說到自己不預設停利點，行情走完才會出場。就多年市場經驗，若只是單筆資金進場，賠錢機率幾乎高達九成，因此建議一般投資人以定期定額平均成本的方式投資基金。

低點進場基金單筆勝率高

基金的挑選方式盧燕俐也提供自己的方法，以單筆為例，首先要了解投資國家總體經濟的狀況，若狀況不錯再看大盤相對位置，若是相對低檔時，就可以開始考慮買 OTC 還是科技類或傳產類，確定後再去參考它的次產業，最後就要比較同類型基金的中長期績效，不挑選短線績效好的，挑排名前三分之一至四分之一的基金，看三個月、半年、一年、三年的績效去作交叉比對，由底部往上分二至三次加碼，同一個區域以不超過三檔為原則。

盧燕俐提到買基金不能光看字面上的意義，大部分人認為股票型基金就是波動大，而債券型基金就是穩健、波動小。但以債券型基金來說幾乎都是連結垃圾債或政府公債，像很多連結的是新興市場債或是高收益債，波動度就不可能太小，尤其去年新興市場巴西、土耳其、阿根廷等經濟狀況不好，可想而知基金淨值也一定起伏很大，所以債券型基金也會下跌也有可能賠錢。

她提及幾個相關例子，二○○八年金融風暴，很多投資人在雷曼兄弟連動債項目中賠光了錢還不知道為什麼，或者是這兩年很流行的成長型基金，標榜每月配息之外，年化報酬率可達八％至一○％，但攤開連結標的來看，有三分之一的美股、三分之一的企業可轉債和三分之一的債券，但目前美股已走了十年多頭，在美股下跌時這檔基金怎可能不下跌？所以投資基金不是把錢交給基金經理人就好了，要買債券型基金要有好的配息也要淨值漲，因此必須要非常清楚基金所連結商品與市場的變化。

再忙也要理財 愈早愈好！

就單一商品基金就有這麼多學問，加上金融市場不斷推出陳新，愈年輕愈早接觸理財投資，能承受的風險和時間就相對的多，當你愈了解商品特性，你的選擇會更多樣化、資產配置會更多元，盧燕俐強調，「只要肯學，理財永遠不嫌慢」。

二○一五年我國網壇名將謝淑薇曾公開說道，因買了高額的儲蓄險保單最後無力繳納感到身心俱疲，以財經專家的觀點來看，謝淑薇這麼年輕其實有更適合、更積極的金融商品，所以不論你是年輕人或是年長者，理財投資觀念要愈早建立愈好，年紀愈大愈害怕會愈沒有判斷力，愈晚投資，縱使資金足夠也會被通膨給吞噬。

根據主計處調查，國人目前平均薪資為三七五○○元，盧燕俐表示，每天少喝一杯星巴克，每月省下五千元拿去投資，假如做定期定額年報酬率六％的基金，十二年後這筆錢將變成一○五萬元，這就是複利的效果。

若為退休作規劃者能選擇創造現金流的商品，如債券型基金、不動產、買保單都是不錯的選擇，而買房首先要問房子對自己的意義，自己能不能負擔買房的財務成本 (最多占收入四○％)。若是將房屋出租則收益率不能低於四％，十五至二十年要回收成本等等，都是要考量進去的。

年近五十的盧燕俐談到對她而言，財富自由的定義就是花錢的時候不會有罪惡感，如花錢去買好一點的房子或去參加優質的旅行團等等。而她的金錢觀相當務實，每一筆花費精算是否值得、可使用多久…，即使價格較貴，只要品質好、使用年限長久就覺得划算。

平常上通告外出則習慣以公車或捷運等大眾運輸工具代步，她提到坐捷運不塞車且能利用時間閱讀資訊，只有在時間來不及時才會偶爾坐計程車。她認為很多小錢累積便能成大錢，建立正確的價值觀是理財的第一步。

對於退休後生活的質與量，盧燕俐說到要有足夠的錢、朋友往來以及社交生活相當重要。由於自己有遺傳的家族疾病，因此運動與日常生活作息相當規律，對於保險規劃以終身醫療險和少部分壽險為主，她認為保險不是投資只要保障夠用就好，因此不需花太多錢在保單項目上。

最後她與大家分享，除了金錢外還要建立人脈，到自己這年紀要擁有的不只是人脈，更重要的是口碑，無論是有形或無形的財富都是珍貴的資產，只有善用它、規劃它、好好運用它，才能活出真正自由的人生。

來源：《理財周刊》 959 期

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