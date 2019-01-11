人本教育向前走～陪伴孩子在生命的轉彎處

文．理善國際關懷協會林冠伶

「小說迷人，真想不到數學也會迷人」，這是白話數學系列之一「小樹的冬天」中的一小段文字。這本書總編審是石飛益，也是新迪出版社的負責人，畢生服務於出版界，出版過為數不少的好書，並致力推動人本教育。

石飛益 (E-Stone) 暱稱「石頭伯伯」，擁有美國父母效能訓練授證講師 (PET)、美國成功激勵學院課程指導員(SMI) 等專業資歷，長期熱中公益並推行親職教育，經常在各中、小學巡迴演講，宣揚與推展親職教育及關懷弱勢貧童，並率社工及大學義工穿梭台灣各地探訪學生並予以輔導。石老師曾於台北少年觀護所辦理「重建親密家庭關係」方案，輔導邊緣少年成效顯著；現持續在小學教授閩南語課程，推廣正統母語。

剪一段女兒髮，結一生親職倡議的使命

「國小三年級，我帶了一張三十分的數學考卷回家。我媽氣炸了，我爸為表示負責就藉故剪了我的長髮作為處罰，看著頂著短髮的女兒，我爸自責到心坎裡…」這是石飛益大女兒的一段自述。日後，接受人本教育薰陶後，義無反顧地擔負親職倡議的角色。剪女兒頭髮帶來的省思，不但成為他親職教育的題材，那份自責，直到女兒訂婚宴上的自述影片，女兒才知悉深埋在父親內心的懊悔與自責。

石飛益說：小時候看父親脾氣很差，經常罵人，當了父親後，覺得做好父親角色很難，無形中學了父親容不下孩子一丁點錯的習性。

因為不會當父母，所以投入人本教育基金會，積極推動父母成長班，與一群父母共同學習如何成為稱職的父母，也到全台各中小學推動親職教育的演講，並從事親職教育專業的出版社，出版一系列膾炙人口屢獲嘉獎的教養好書。

實踐人本教育的宗旨，陪伴孩子在生命的轉彎處

筆者與石飛益結識於基隆深美國小的兒童輔導營，他對於親職教育的投入與熱情是初識的第一印象；爾後在少觀所再度共事，筆者針對「收容少年」與父母、家人進行親子團體輔療課程；石老師在團輔前先為家長進行一場親職教育的課程，讓「重建親密家庭關係」方案能知與行的相輔相成。

受保護管束的青少年，親子關係緊張，唯有改變教養方式，孩子才能反思改變非行。「人本」就是以人為中心，人本教育蘊涵「人道」的精神。熱中公益活動的他一直秉持這樣的初衷。

出版業蕭條不減對公益的熾熱

石飛益設在松山機場旁一樓的出版社，那年納莉颱風淹水高至肚臍，重損出版社，隨著出版業蕭條減少出版品，遂而全心投入公益活動，追求更有意義的人生價值。

最先，投入台北市西北國際獅子會參與各項公益活動，爾後因出版普賢教育基金會董事長慧禮法師的傳記，因認同其理念而擔任該基金會的董事，積極投入基金會的各項公益活動。

二○一七年石飛益帶著獅子會的捐款與獅子會的愛心飛到非洲，見識非洲黑暗大陸的貧瘠，偏遠部落的苦難生活與孤兒的無依無助，在 AMITOFO CARE CENTRE(簡稱 ACC) 擔任服務志工，提供教育、生活照顧與輔導。

因認同 ACC，致力於孤兒認養、愛滋關懷、學校教育、佛法薰陶、慈善救濟、文化交流等工作，致力協助各項活動的推動。他認為每一個孩子都是閃亮的星星，不會因為是非洲人就不亮，不會因為是孤兒就失色，只要給他機會、給他教育，每一個都是人才、都是寶貝。二○○八年起這一群黑寶貝每年巡迴感恩之旅的表演，一直到今年一月三日剛結束的最後一場表演，總讓他深受感動、無悔付出。

看著原本沒有受教機會的孤兒，透過 ACC 的教養，變成了自信、亮眼的大孩子，相信教育是人性的問題，所以教育在哪裡，方向就在哪裡，與其致力推動的人本教育理念相符。

不放棄出版好書～白話數學也可以很人本

石飛益為讓孩子不再害怕數學，進而喜歡數學的理念，推出白話數學系列，第一本的數學小說「小樹的冬天」作者是台大數學系教授黃武雄，大幅改寫、擴版於《木匠的兒子》而為新書，內容增加具挑戰性的人文哲思，作者為了力挺他的理念，在成本回收前不拿稿費，並支持他放手去做。這本書啟動新的數學學習模式，書中的插畫，讓這本書從抽象的黑白思維，變成美麗的彩色世界，值得一看。

石老師因女兒帶了三十分的數學考卷回家，盛怒剪了女兒的長髮，讓他終身投入親職教育與志業，是綿密親情的昇華與轉變。

理善國際關懷協會對感動人心自助而助人的公益善行予以支持進而宣揚。

來源：《理財周刊》 959 期

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