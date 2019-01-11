【運達投顧】華爾街連續第 5 個交易日收漲，台股行情路況短線走平



行情路況短線走平

美股: 週四 (10 日) 梅西百貨與美國航空財測不利，引發零售股與航空股崩跌，所幸聯準會主席鮑爾言論激勵美股止跌回升，華爾街連續第 5 個交易日收漲。

美股道瓊指數上漲 122.80 點，收實體紅 K。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/10 該殖利率收在 2.63%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(二) 經濟數據: 晚間公部美國 12 月 CPI 前值: 0% 市場預測:-0.1%

【進出有根、買賣有據、無所畏懼、跟著維緒】

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

