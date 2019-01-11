日本便利超商3巨頭 聯手解決物流停車難題

日本便利商店三大勢力「7-ELEVEN」(3382-JP)、「全家便利商店」(8028-JP)、「LAWSON」(2651-JP)，將與日本經濟產業省合作，在東京市中心等沒有停車場的店面附近，共同租用停車位。

目的是要解決物流卡車的停車問題，以及 2020 年東京奧運期間可能面臨的交通管制問題。撇除發生災難等特殊情況，大型連鎖超商在物流上的合作，這回還是頭一遭。未來也將呼籲其他便利超商業者，及連鎖外食產業共同加入這個陣營。

日本全家便利商店 (圖：AFP)

到目前為止，各家便利商店的物流卡車在東京市中心等無法停車的路段，業者都必須各憑本事將車輛停到鄰近可停車的路段，或是向附近停車場租用停車位。不但效率不佳，而且增加許多成本。加上明年東京奧運舉辦期間，預期東京許多路段將實施交通管制，屆時停車問題業將讓物流業者更為頭大。

透過業者們的合作，未來只要在鄰近有 2 家以上超商業者的店面，且都沒有停車場地的特定條件下，業者的物流卡車都將會共用停車場地。目前的構想是共同租用計時停車場等場地，費用由業者來平均分擔。

日本 LAWSON 便利商店 (圖：AFP)

在本月 15 日時，將由 7-ELEVEN 與 LAWSON 作出首例，在日本千葉縣船橋市共用當地的停車場。之後，7-ELEVEN 與全家便利商店也將在別的地點共享停車資源。今年 4 月過後，也將找其他同業一同共襄盛舉。

10 日在日本經濟產業省召開的記者會上，7-ELEVEN Japan 的青田誠一執行董事對外表示「這次是各家便利商店首度攜手合作，一同解決物流這項社會課題」。