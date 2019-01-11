【華冠投顧】盤中解析：季線攻防戰

劉彥良 分析師

美中協商成果佳加上聯準會主席鮑爾再次談及升息彈性很大，帶動道瓊連 5 漲。此外大立光 (3008) 法說會後，8 家外資當中高達 7 家重申買進，盤中大漲重返 3600 元。

台股內外雙喜，今天成功挑戰季線壓約 9750 點，不過預估量 950 億元略顯不足，有價量背離之憂。不管今天最終有沒有收在季線之上，我認為接下來在季線附近震盪的機會還是比較高，未來只要 9584 點不破，多方都還是占有優勢。

外資歸隊，自然是權值股領漲，元大台灣 50(0050)大漲逾 1%，除了股王大立光居功厥偉外，權王台積電 (2330) 也大漲 3.5 元或 1.6%。

由於權值股吸金，排擠到中小型股的表現，導致上市櫃合計的漲跌家數比小於 1，不過等指數攻勢減緩後，資金就有望回流中小型股。

12 月營收全數公告，業績成長股表現強勁，包括晶心科 (6533)、晶彩科(3535)、易威(1799)、百和(9938)、德昌(5511)、榮群(8034) 和漢唐 (2404) 等等，都是反映財報利多大漲。現階段缺乏主流族群單兵作戰，所以我建議投資朋友在操作上還是要往投信偏多股和業績成長股作布局。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。