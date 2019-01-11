10日美股三大指數一度下挫 最後皆以翻紅收場

預計休兵 90 天的貿易戰開啟第二輪談判，貿易戰的最新進展，也成為帶動美股的重要指標。昨 (10) 日美股三大指數雖一度下挫，最後全部以翻紅收場，而台股昨日雖是震盪行情，一度跌破 9700 大關，但是尾盤帶量上攻終場收在 9720.69 點，僅下跌 17.62 點，今 (11) 日若延續尾盤力道，並有買盤進駐，台股可望站穩 9700 大關。

昨日與台股關係最密切的費城半導體收在 1201.47 點，道瓊工業指數更強力上揚 122 點，收復 2400 點大關。法人表示，貿易戰未來的狀況看起來轉趨樂觀，但是對於未來走勢還是不明朗，美國依然有機會對大陸課程 25％關稅，長期來看，台股結構不弱，可採取選股不選市的的策略，搶攻紅包行情。

今日觀盤重點：首先可以注意的是昨日 12 月營收全部出爐，上市櫃全年營收高達逾 35 兆元寫下歷史新高，12 月營收 3.18 兆元則年減 2％，營收創高的公司是否有基本面值得加碼，則是可以好好研究的目標之一。

中美貿易戰未來走勢也是觀察重點，若世界兩大經濟強權能夠握手言和，自然也等於對台股釋出利多，Fed 主席也在週四發表談話時指出，沒有看到任何跡象表明經濟衰退的風險已經升高，若能夠維持樂觀看法，也將有機會支持台股反彈。

法人表示，目前台股不論是加權指數或櫃買指數，基本上都是呈現箱型的震盪整理，成交量大多也不具有連貫性，但是若依照題材面、業績面做篩選，還是能找出好標的；就籌碼面來看，近來外資期現貨也開始加強佈局，顯現多方反攻訊號，籌碼面和技術面皆轉強，台股或許也能夠延續多頭走勢。