台股盤前-美股三大指數漲勢未歇 台股挑戰帶量上攻收復季線

在貿易戰談判進展順利、聯準會的升息態度等消息面影響下，美股三大指數昨 (9) 日繼續走揚，與台股緊密連動的費城半導體指數亦同步上漲，台股今 (10) 日若能維持千億量能水準，加權指數有機會進一步挑戰 9800 點關卡，收復季線。

美中對於貿易摩擦談判進展順利，聯準會昨日公布的 12 月會議紀錄也言明，要對升息保持耐心與彈性，被視為升息可望放緩，受此消息激勵，包括道瓊工業指數、S&P 500、那斯達克等三大指數昨日繼續上揚，道瓊指數更是連續 4 日上漲。

台股昨日隨美股、亞股帶量強漲，在內外資買盤齊力點火下，推升加權指數大漲 174 點，收在 9,738.31 點，成交量也放大至 1,287 億元，創下近一個月以來新高。

在集中市場部分，以油燃指數大漲 5.7%，表現最為強勢，其次為上漲逾 3.4% 的光電指數，及漲幅超過 2.5% 的機電指數。

櫃買市場同樣表現強勢，指數開高走高，上漲 0.77 點，以 125.48 點作收，成交量為 339.3 億元；上櫃指數中包括電、資服族群相對強勢，漲幅皆超過 1% 以上。

法人表示，美股三大指數上漲、國際原油價格持續衝高，市場對於景氣走勢可能不如原先預期悲觀，若今天成交值能持續放大，維持千億元格局，台股加權指數可望持續上攻，有機會進一步收復 9800 點關卡。



