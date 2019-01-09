【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分享

◆盤勢分析

加權指數上漲 174 點 (+1.83%) 收 9738 點。

櫃買指數上漲 0.77 點 (+0.62%) 收 125.48 點。

1. 美國公布 12 月份就業數據強勁成長，大幅優於市場預期，進而消除先前 12 月 ISM 製造業數據表現不佳的擔憂，美國景氣仍然穩健。考量目前美中貿易戰往正面方向發展，川普也發推特表示樂觀，本次雙方的副部長級貿易談判，欲罷不能，將判延長至第三天，顯示雙方均高度重視本次協商會談。聯準會主席的貨幣政策轉向鴿派，亦將有利股市重拾信心，利空淡化讓台股展開強勁反彈。

2. 今日大盤帶量站上月線, 成交量 1258 億元大於近 10 日均量 869 億元, 並逐步向季線 9754 靠攏, 短期均線呈現多頭排列。

3. 主要觀察的套利資金: 日圓匯率仍維持小幅回貶到 108.82，顯示 CARRY TRADE 套利反向平倉的賣壓舒緩。VIX 恐慌指數進一步下滑到 20.47。

4.CES 展主要議題包含 5G 通訊、(QUALCOMM/INTEL)、自動駕駛 (TESLA / 百度 / 本田)、智能家庭 (三星、海爾、華為、GOOGLE)、智能 TV(曲面 OLED+8K)、5G 智慧手機 (華為 / SAMSUNG/LG)、VR/AR 等六大主軸, 預估 5G 將事主軸, 預估高速寬頻的 5G 將帶動 IOT 物聯網 / 智慧城市 / 智能物流與 AI 的曝光度。

5.5G 市場方面，2019 年仍為 Pre 5G 市場，Base Station 基礎建設預估自 2019 年 Q2 之後逐步拉昇, 研判 2020-202 年包含 Micro Wave 高頻毫米波基地台、Small Cell 建置，包括射頻、天線及光模塊的高頻材料需求呈現爆發。

強勢次群族:

被動元件: 6173 信昌電 6+8.03%/2492 華新科 + 7.88 %。

車用鏡頭: 3441 聯一光 +9.155/3406 玉晶光 + 6.74%/3008 大立光 + 6.04%

工業自動化: 1590 亞德客 - KY+9.93%/6166 凌華 + 7.91%/2049 上銀 + 5.91%/1597 直得 + 4%。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。