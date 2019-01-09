【華冠投顧】盤中解析：補量收復月線

劉彥良 分析師

美股四大指數領先站上月線，今天台股也在陸股的帶動下補量上攻收復月線，並進一步往季線反壓約 9750 點挑戰。全球股市近期強彈的原因在於市場對於美中貿易協商成果的樂觀期待，但是既然利多已反映在前頭，接下來要小心成果公布後的賣壓出籠。

元大台灣 50(0050) 目前大漲 1.9% 於加權指數，代表外資繼續回補庫存且政府再次借力使力推一把，此外主力拉抬漲價概念股下也成功吸引散戶資金回流，今天的預估量不僅回升到千億元之上甚至來到 1300 億元。不過成交量一下子放得太大且出現在低檔已反彈一波之後，故從技術面的角度來看也呼應第一段的看法，接下來要小心獲利了結賣壓。

昨天生技股百花齊放，但我提醒投資朋友務必要小心短線客賣壓，尤其是一些缺乏基本面支撐同時平日交投淡清的個股。果然昨日強漲今天拉回 3% 以上的就包括商之器 (8409)、益得(6461)、益安(6499)、台微體(4152) 和易威 (1799) 等等。

生技股的題材中，近期想像空間最大的就是衛福部年 9 月修法開放的細胞免疫療法，昨天也特別製節目介紹該技術的商機以及點名 3 檔概念股。其中我最看好的訊聯 (1784) 今天再大漲 6%、最不建議介入的醣聯 (4168) 則下跌 3%，走勢果然分歧。

至於喜歡基本面選股的投資朋友，可以留意台灣最大洗腎耗材廠－邦特 (4107)。在國人洗腎需求逐年成長下，邦特去年 11 月營收創下歷史新高，同時公司也已前進菲國設廠搶攻東南亞人口紅利。投信自去年 11 月底即一路買超鎖碼，目前持股比重已來到 7% 之上，而股價才剛越過投俓成本，未來漲勢可期。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。