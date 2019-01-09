蘋果CEO庫克: 蘋果將在今年推出新服務 重點在健康相關領域

據報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長蒂姆庫克 (Tim Cook) 在週二 (8 日) 時表示，蘋果將在今年推出更多的服務，特別是醫療保健相關的服務，並補充表示，健康相關服務將成為蘋果「對人類的最大貢獻」。

庫克表示:「在服務領域方面，將看到我們在今年推出新服務，並且會有更多的服務到來。我目前無法提供詳情，但這些服務隨著時間推移將會更加重要。」

庫克說道，新服務是蘋果公司多年來一直在努力的服務，重點在於醫療領域。近年來，蘋果一直致力於健康和保健，由於 Apple Watch 的成功，公司在醫療相關領域投入很多資源，並聘請了數十名醫生來支持健康領域相關技術。

「我相信，未來的某一天，如果你回頭看看，你會問這個問題，就是蘋果對人類的最大貢獻是什麼？這和健康有關。」庫克在接受採訪時表示。

庫克也表示，隨著配備心電圖的 Apple Watch 等產品的推出，蘋果正致力於醫療保健「民主化」。「以前這項技術只有機構使用，現金我們將帶給個人管理他們自身健康的權力。我們在這個領域裡走在前端。」他說道。 「但我確實認為，在未來如果回顧過去，民眾會回答，蘋果對人類最重要的貢獻就是健康。」

除了健康領域服務之外，據傳，蘋果也即將推出新聞訂閱服務，通過去年所收購的 Texture 雜誌平台。另一方面，蘋果也可望持續開發該公司的原創影音內容服務，預計將在 2019 年推出。

蘋果股價在週二攀升 1.91%，收於 150.75 美元。