三大法人賣超台股2.57億元 外資期現貨偏空 金融股成提款機

台股今日下跌 26.7 點，收在 9563.6 點，成交金額 771.58 億元，三大法人賣超 2.57 億元，其中外資為主要賣超來源，且期現貨同步偏空，恐不利盤勢後續，個股方面，大成鋼、華航獲外資及投信追捧，而金融族群則成外資今日主要賣超對象。

台股今日外資賣超 9.53 億元、投信買超 1.75 億元、自營商買超 5.21 億元，合計三大法人單日賣超 2.57 億元。

期貨方面，外資今日空單增持 2188 口，未平倉口數 3.56 萬口，投信回補多單 2077 口，空單未平倉 2.73 萬口，自營商布空單 2428 口，未平倉口數 2479 口。

外資今日買超第 1 名國泰 20 年美債反 1 1.49 萬張、第 2 名群創 1 萬張、第 3 名大成鋼 6792 張、第 4 名中鋼 6050 張、第 5 名華航 5976 張、第 6 名友達 5438 張、第 7 名元大金 4788 張、第 8 名智邦 4171 張、第 9 名台達電 4143 張、第 10 名欣興 3655 張。

外資今日賣超第 1 名玉山金 9267 張、第 2 名新光金 8942 張、第 3 名富邦 VIX 8561 張、第 4 名元大滬深 300 正 2 6806 張、第 5 名元大台灣 50 6516 張、第 6 名台泥 4617 張、第 7 名金像電 4488 張、第 8 名英業達 4269 張、第 9 名中信金 4173 張、第 10 名台新金 3351 張。

投信今日買超第 1 名華航 5448 張、第 2 名大成鋼 3082 張、第 3 名長榮航 913 張；投信今日賣超第 1 名元大台灣 50 反 1 6500 張、第 2 名南茂 1467 張、第 3 名台積電 1369 張。

自營商今日買超第 1 名元大台灣 50 反 1 1.46 萬張、第 2 名元大 S&P 原油正 2 6271 張、第 3 名元大滬深 300 正 2 3602 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX 1.6 萬張、第 2 名新光金 2647 張、第 3 名富邦 NASDAQ 反 1 1580 張。