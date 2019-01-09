中國讓利！新批准進口美國 5 種轉基因作物

中美貿易談判期間，中國農業部週二批准進口五種 GM (轉基因) 作物，這是 18 個月以來的首次舉動，外界解讀這是中國向美國釋出善意的訊號，以緩解美國農產品外銷的壓力。

《路透社》報導，中國農業部週二 (8 日) 官網上宣布批准進口五種轉基因 (GM) 作物，並批准續申請的其它 26 種轉基因作物，時效延長 3 年。

根據該網站公布的清單顯示，新批准的 5 種轉基因作物包括：

先正達農作物保護股份公司和巴斯夫種業有限公司的「耐除草劑黃豆 SYHT0H2」

陶氏益農公司的「耐除草劑黃豆 DAS-44406-6」

巴斯夫種業有限公司的「耐除草劑油菜 RF3」

孟山都遠東有限公司的「耐除草劑油菜 MON 88302」

先鋒國際良種公司的「抗蟲耐除草劑玉米 DP4114」

美國是世界上最大的轉基因作物生產國，而中國是轉基因黃豆和油菜籽的最大進口國。

對中國耗時且難以預測的轉基因作物審批過程，美國農民和全球種子公司向來頗有怨言，這無形中加劇了美中兩國間的貿易緊張局勢。

美中貿易戰開打以來，中國一度拒買美國黃豆。(圖：AFP)

美國農業協會一位代表指出：「在美中談判的敏感時刻，此舉這是解決貿易問題的一種善意姿態。」

上海 JC 情報有限公司首席分析師李強提到：「中國批准新的轉基因進口產品正是為未來大量進口美國黃豆鋪路，這是一個積極的訊號」

然而，一位駐中國的行業消息人士表示：「這項消息表明，中國的審批轉基因作業程序並非完全科學，而是具政治目的的。」

美國是世界上最大的黃豆生產國，占世界黃豆總產量的 43% 以上，中國是世界最大的黃豆進口國，國內使用的 85% 的黃豆皆從國外進口。

中國不允許種植轉基因作物，但允許進口如黃豆和動物飼料玉米等轉基因作物。

2017 年，中國黃豆進口量突破 9000 萬噸的規模，2018 年因美中貿易戰開打，中國拒買美國黃豆，迄今為止僅購買的美國黃豆產量約 500 萬噸，遠不及前年的規模。

隨著貿易緊張情勢趨緩，本週一 (7 日) ED&F Man Capital Markets 駐芝加哥的全球糧食期貨主管 Charlie Sernatinger 在郵件報告中稱：「國有企業和中儲糧等民營榨油廠都出來大力掃貨了，據傳已從美國購買了 25 船黃豆。」