杏一去年12月與全年營收 雙創新高紀錄

杏一 (4175-TW) 今 (8) 日公告 12 月營收，達到 4.73 億元，月增 13.5%，年增 6.98%，全年累計營收達 46.44 億元，年成長幅度達 6.92%，雙雙創下歷史新高。杏一發言人魏子文說明，12 月份正好遇上週年慶、年前出院潮及政府長照 2.0 需求提高，挹注營收動能成長。

魏子文表示，政府為推廣長照 2.0 ，擴大居家、社區及住宿式照顧的服務範圍，以社區為核心，強化長期照顧者與照顧需求者的生活品質，杏一也積極配合政策。

為因應新零售趨勢所帶來的商機，杏一持續強化會員黏著度與線上線下整合，從 8 月開始推出杏 LINE 樂活服務社群平台，除提供會員服務體驗，也推出交易明細查詢新功能，透過線上線下的串接，杏一總會員數量相較 2017 年成長約 15%，來自電商的營收年成長率也達到 27.56%。

值得留意的是，為因應門市增加與電商成長，杏一去年也投入新智慧物流中心建設，預計今年第 4 季完工後，可以帶來更好的物流品質及效率。

杏一搭配門市及電商的布局開始發酵，未來杏一希望以高單價、專業型的產品，希望能在醫材方面走出藍海市場，今年開始也將有新的商品開發團隊越趨成熟，展望值得期待。