仲琦北美好旺 107年12月營收創高 全年首破百億元

網通廠仲琦科技 (2419) 受惠 Gbps 級的寬頻服務逐漸成為主流，DOCSIS 3.1 在去年下半年大量出貨北美客戶，推波 107 年 12 月合併營收衝上 12.95 億元，較前一年大增五成，較上月成長近四成，全年合併營收首度衝破百億元，較前一年成長 17.7%，12 月及年度營收同時創下歷史新高。在營收創新高題材激勵下，仲琦今日盤中股價大漲 7.5%，創下近一個月新高 21.5 元。



近兩年 Gbps 級的寬頻服務已經開始成為主流，仲琦科技在 DOCSIS 3.1 的技術純熟，是最早進入該市場的業者，因產品品質穩定、可替代性低，其中北美客戶自去年下半年起已陸續大量出貨，對未來營收發展仍審慎樂觀。



仲琦表示，2019 年的 CES 中，將與協力廠商展示新的 10Gbps 雙向傳輸的纜線數據機雛型機，宣誓投資下一通訊世代新技術，增加 2.5Gbps/10Gbps 光通訊與 4G/5G 移動通訊的研發等。5G 基地台佈建同時，也需要更大的骨幹頻寬，以提供未來 5G 骨幹通訊、企業寬頻設備，使目前的寬頻服務供應商可以從家用市場往商用市場推展，增加服務的營收與新的市場區隔，而這也是仲琦科技未來積極規劃、佈建與投入的主要策略方向。



107 年 12 月自結合併營收 12.95 億元，較前一年同期營收 8.57 億元成長 51.1%，較上月 9.27 億元成長 39.6%，累計 107 年度合併營收為 100.56 億元，亦較去年度成長 17.7%。

