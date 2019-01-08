美喆-KY去年營收年減近兩成 12月旺季營收回溫 拚衝自有品牌

國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466) 去年 12 月合併營收 2.92 億元，較上月成長 5.41%，創全年單月營收新高紀錄，受惠年底出貨旺季，帶動外銷 ODM 代工與自有品牌銷售保持暢旺，2018 年第四季自結合併營收達 8.25 億元，亦較第三季成長 13.28%。然受到去年上半年歐洲客戶調節庫存而減少拉貨影響，去年全年營收 29.78 億元，年減 19.14%。美喆 - KY 表示，受惠外銷代工訂單需求持續提升，包括歐洲地區主要客戶拉貨力道重回過往水準、北美地區持續拓展客戶帶動銷售採購的增加，再加上，集團積極推動美喆、普隆兩大自有品牌於中國與台灣等地區塑膠地板產品業務，於 12 月攜手雲南設計師協會共同舉辦一年一度「2018 “美喆” 雲南室內設計年會」，提升兩大自有品牌之能見度。



隨著自有品牌銷售表現仍保持高雙位數成長之挹注下，以及外銷代工訂單回溫，整體產能稼動率保持良好水位，係帶動集團營收表現自下半年起保持逐月成長動能，12 月營收更繳出全年單月營收新高之成績。



美喆 - KY 指出，去年自有品牌業務採取擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，帶動去年自有品牌銷售表現較 2017 年大幅成長，此外，SPC(Stone Plastic Composite) 產品成功接獲歐洲地區主要客戶代工訂單，有助於公司訂單能見度及產能稼動率保持在一定的水準之上，帶動整體營運保持良好成長動能。



展望 2019 年，美喆 - KY 維持審慎樂觀看法。美喆 - KY 仍朝穩固商用市場銷售基礎並積極搶攻擴大家用市場方向不變並穩步擴增 SPC 新產品產能計畫，最快將於第二季投入量產並逐步創造營收貢獻。



在外銷代工業務方面，美喆 - KY 則提到，目前歐洲地區主要客戶產品庫存保持健康水位，全年訂單有望較 2018 年進一步提升，其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益，另一方面，由於全球綠建材趨勢明確，有助於帶動 LVT 與 SPC 產品市場滲透率持續提升，積極全力衝刺美喆與普隆兩大自有品牌市場占有率，挹注自有品牌業仍持續保持高雙位數成長動能，以期展現集團外銷接單轉型與擴大自有品牌發展的真正實力，創造集團未來營運更亮麗之表現。

