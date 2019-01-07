【安聯投信】2018全年美歐股失血 新興市場進補

2018 全年全球共同基金資金流向出爐！美股、歐股分別失血達 - 971.86、-868.33 億美元，新興市場、亞股（不含日本）則相對吸金，全年分別進補 215.53、58.75 億美元；時序進入 2019，股市表現仍相對震盪，從經濟數據到業績展望的壞消息打壓股市，美股持續波動。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，經濟數據方面，最新公布的美國 12 月 ISM 製造業指數從 11 月的 59.3 下跌至 54.1，遠低於市場預期的 57.9，引發市場擔憂；不過，美國經濟雖放緩，但預期 2019 年美國經濟成長率仍為 2.3-2.5% 正成長，暫無衰退風險；至於企業消息方面，蘋果下修第一季營收展望，CEO 庫克稱，原因是中國市場需求疲軟、iPhone 的升級換代少於預期。

值得注意的是中美貿易方面，美國政府官員在 1 月的第二周北京會談前，不公開評論中國為緩解貿易緊張局勢所做的努力，使投資人擔心中方最近宣布經濟改革措施並不足以讓川普滿意；總統川普則在白宮內閣會議上表示，美中貿易磋商「進展得非常順利」；林素萍解讀，與全球市場相比，美國仍是能見度相對較佳的市場，經濟成長降溫但不代表有衰退，建議投資人混搭股債息、資本利得與掩護性賣權收益。

至於新興市場，新興貨幣持續呈現回穩態勢，亞洲股市因美中貿易陰霾未散持續下跌，MSCI 新興亞洲單周下跌 1.86%，拉丁美洲則因巴西新總統宣誓就職，單周大漲 7.65%，MSCI 新興市場指數全周小跌 0.28%。

針對台股而言，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， iPhone 產品生命周期拉長加上缺乏強烈換機誘因，以及中國總體經濟略微疲軟，自去年 11 月以來，陸續有砍單雜音，投資市場已經部分反應，台股上周周線收黑；2019 年上半年由於沒有新產品，動能可能持續衰弱，未來蘋概股觀察重點是「蘋果是否推出新應用 / 新功能」來帶動換機需求，以及 5G 是否驅動新的換機潮。

廖哲宏指出，iPhone 銷售不佳，已是堪稱「眾所皆知」，但後續數字到底會與市場預期有多大落差，仍需持續觀察；短期盤勢不易強，主要是受基本面數字不佳，加上中美貿易爭端未解，建議投資人可定期定額參與反彈契機。

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