歐元區12月CPI初值 創近8個月新低

根據《彭博社》報導，歐盟統計局今 (4) 日公布 12 月歐元區 CPI 初值，數值為 1.6%，未及預期(1.7%)，為近 8 個月新低。

上述消息發布後，歐元兌美元變化不大，台北時間週五晚間 6 點 41 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.11%，至 1.1404。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，歐股仍維持漲勢，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.28%，德國 DAX 指數上漲 1.47%，法國 CAC 指數上漲 1.05%，英國 FTSE 指數上漲 0.99%。

扣除能源、食品後的核心 CPI，數值為 1%，符合預期，且較 11 月持平，維持穩定。

就組成成分來看，12 月能源價格年增率居冠，達 5.5%，但低於 11 月 (9.1%)，其次為食品、酒精和煙草 (1.8%)，同樣低於 11 月數值 (1.9%)。

歐洲央行 (ECB) 於去年 12 月決議，維持 3 大基準利率不變，確定於當月底結束量化寬鬆 (QE)，不再從金融市場淨買進資產，若有必要，到期債券回收的本金，將再度投入市場。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 認為，歐元區經濟成長有下行風險；ECB 也調降了 2018、19 兩年的歐元區經濟成長預估，2018 年從先前預測的 2%，下修至 1.9%；2019 年則由先前預估的 1.8%，下調至 1.7%。

ECB 將 2018 年的通膨率，從 1.7% 上調至 1.8%；2019 年則從 1.7%，下修至 1.6%。