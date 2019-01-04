【運達投顧】美股終結5日反彈，台股行情路況短線「往下」

運達投顧 2019年1月4號8點56分

行情路況短線往下

美股: 由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂，加上最新製造業數據不佳，美股四大指數慘遭血洗，美股道瓊指數下跌 660.02 點，收實體黑棒，終結 5 日反彈。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/3 該殖利率收在 2.44%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據:

美國晚間公布 12 月非農就業人口變動 (萬人) 前值: 15.5 市場預測: 18

(四) 比特幣報價: 3762.77 美元

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※運達投顧 高維緒分析師

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