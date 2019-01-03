蘋概利空空襲 三大法人合賣62.4億元 外資同步減碼台指期多單

台股今 (3) 日在蘋概三王走弱的狀況下，指數終場下挫 61.72 點，以 9492.42 點收作，失守 9500 點大關，成交金額 896.82 億元。三大法人方面，外資大賣 88.75 億元，投信賣超 7.44 億元，自營商買超 33.79 億元，合計三大法人賣超 62.4 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1351 口至 3861 口，其中外資多單減碼，淨多單減少 2518 口至 33251 口。

外資買超前 10 名個股：欣興 (22084 張)、群創 (6307 張)、中信金 (6144 張)、元大滬深 300 正 (5865 張)、中環 (4348 張)、大成鋼 (4191 張)、金像電 (4169 張)、上海商銀 (3049 張)、智邦 (2947 張)、台灣高鐵 (2763 張)。

外資賣超前 10 名個股：新光金 (39788 張)、富邦 VIX(28008 張)、元大台灣 50 反 (20914 張)、台積電 (14632 張)、南亞科 (12444 張)、鴻海 (9997 張)、元大台灣 (7420 張)、華邦電 (7070)、嘉聯益 (6769 張)、國泰金 (6592 張)。

投信買超前 10 名分別為：欣興 (1916 張)、智邦 (1326 張)、華航 (2601 張)、光寶科 (1105 張)、長榮航 (787 張)、力山 (497 張)、微星 (447 張)、美律 (436 張)、華固 (420 張)、美利達 (321 張)。

自營商買超前 10 名分別為元大台灣 50 反 1(251235 張)、元大滬深 300 正 2(12450)、新光金 ( 8999 張)、富邦上証正 2(5531 張)、國泰中國 A50(2146 張)、國泰中國 A50 正 2(1922 張)、富邦臺灣加權反 1( 1800 張)、彩晶 (1589 張)、國泰臺灣加權反 1(1542 張)、旺宏 (1333 張)。

台股今日受到蘋果下修財測影響，指數表現不佳，其中外資更是大賣蘋概股，法人認為，台股多頭下檔先看能否守住 9400 點，不過由於國際股市表現仍不佳，因此指數能否重返 9500 點，仍有待進一步觀察。