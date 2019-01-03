臺銀、兆豐銀聯貸龍頭激戰 臺銀連7年蟬聯聯貸王寶座

臺灣銀行、兆豐銀行在聯貸龍頭的競爭上非常激烈，湯森路透統計兆豐銀行為聯貸冠軍，但是根據彭博社（Bloomberg）資料，臺銀已連續 7 年蟬聯國內聯貸市場第一的寶座。差別在於，彭博資訊公司對於聯貸變更案不會再重複計算。

根據 Bloomberg 資料，臺銀已連續 7 年蟬聯國內聯貸市場第一的寶座，去 (2018) 年該行主辦國內主要聯貸案，範圍包含電子、傳產、房地產及基礎建設各領域。

不過，有媒體報導，據湯森路透統計，兆豐銀行不論是在管理銀行或主辦行都是聯貸冠軍，以湯森路透統計的市占率來看，也可以看出兆豐銀行和臺灣銀行的激戰，分別為 16.76% 及 16.33%。

對於湯森路透與 Bloomberg 兩家公司統計的出入，臺灣銀行解釋，湯森路透已於 2018 年 10 月將旗下金融與市場風險 (F&R) 部門（主要向金融客戶提供資料和新聞）多數股權出售給私募股權公司黑石集團，F&R 部門已被重新命名為 Refinitiv，目前統計銀行間聯貸排名的資料庫亦以隨之納入 Refinitiv。

而兩家公司的案子來源都是依銀行報送資料來統計，惟兩家公司對於聯貸案實績的計算基礎不同，如彭博資訊公司對於聯貸變更案不會再重複計算。

因此根據 Bloomberg 的最新排名，2018 年國內聯貸市場排名前三名的銀行分別為臺銀、兆豐及合庫，市佔率分別為 18.0%、14.7% 及 8.6%。其中臺銀更連續 7 年蟬聯國內聯貸統籌主辦分銷銀行（bookrunner）第一名的位置，全年總分銷金額達到美金 56.5 億元。

包含日月光合合併矽品新臺幣 (下同)900 億元聯貸案、友達光電 420 億元聯貸案、馥御建設 120 億元聯貸案、永豐餘 108 億元聯貸案、裕隆城 100 億元聯貸案、陽明海運 76 億元聯合保證案及星元電力 55 億元聯貸案等國內指標性案件，皆由臺灣銀行統籌主辦且擔任管理銀行。

國內銀行各項業務競爭激烈，企業籌組聯貸案向來為各家國銀行庫積極爭取主導的業務，未來隨企業鮭魚返鄉回臺投資，國內離岸風電開發融資等重大建設陸續推動，國內聯貸市場的競爭勢必會更加激烈。