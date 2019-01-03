【華冠投顧】幸運星-滿地毒蘋果與跌跌不休的矽晶圓+被動元件？？？該如何自救？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6153 嘉聯益、5349 先豐、3037 欣興、2492 華新科、6488 環球晶

美股新春開盤綠油油大跌近 400 點尾盤，收斂小漲 18 點，但是收盤之後蘋果執行長庫克發佈公開信說「中美貿易戰影響銷售量」，為此 16 年來首次下修蘋果上季財測，台股因此跳空下跌。蘋果股例如：3443 創意跌停板、6153 嘉聯益 - 8.26%、4958 臻鼎 - 7.6%、6269 台郡 - 6.24%、3105 穩懋 - 5.78%、2474 可成 - 5.7%......，今天專門殺蘋果！台股收盤下跌 61 點，成交量 898 億！

OTC 生技、自行車概念股逆勢上漲，但矽晶圓 6488 環球晶、3016 嘉晶、6182 合晶，被動元件 2492 華新科、2327 國巨、6173 信昌電等籌碼凌亂的人氣股尾盤殺聲隆隆，使 OTC 由紅翻黑，收盤跌 0.69%，成交量 285 億元.......

昨天外資就大砍期貨留倉多單超過萬口，現貨賣超 95 億！今天再賣 88 億。庫克送上了毒蘋果，讓台股蘋果概念股殺很大，如 2330 台積電、2317 鴻海、2474 可成、4938 和碩、2327 國巨、3008 大立光，而穩盤的金融股 2882 國泰金、2881 富邦金等今天也軟弱無力……

其他弱勢股有 4947 昂寶 - KY、3665 貿聯 - KY、5269 祥碩、2408 南亞科、3034 聯詠、5347 世界、3338 泰碩、9958 世紀鋼…… 昨天盤面亮點 5G 概念股部分個股回檔，如：8086 宏捷科、2455 全新、3234 光環，資金輪動的速度非常快！！

逆勢上漲股：生技 3176 基亞、2390 云辰、4147 中裕、4123 晟德、4128 中天，腳踏車 9921 巨大、9914 美利達、1526 日馳，5G 概念股 6470 宇智、5349 先豐，其他 6290 良維、3037 欣興、5315 光聯、8016 矽創……

滿地人氣毒蘋果與跌跌不休的人氣股矽晶圓、被動元件…… 投資人受傷慘重…… 該如何自救？？該如何操作才能穩定獲利？？？

最後祝明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。